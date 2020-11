Assouplissement du confinement à Lyon : un couvre feu à partir de 21h dès le 15 décembre

Après Emmanuel Macron mardi soir, le Premier ministre a pris la parole ce jeudi matin.



"Les premiers résultats sont là, grâce à vos efforts. La pression épidémique reste forte mais elle se réduit, plus en France que dans les autres pays européens", a tout d’abord indiqué Jean Castex avant de préciser les annonces du chef de l’Etat. "Il est indispensable de ne pas baisser la garde", a précisé le Premier ministre.

Les commerces non essentiels vont rouvrir dès ce samedi avec un protocole sanitaire strict : 8 m2 par client et un système de comptage dans les commerces de plus de 400 m2. Sont concernés les librairies, les disquaires, les galeries d’art, les salles de vente… En fonction de l’évolution sanitaire, les musées, les cinémas et les salles de spectacle pourront rouvrir à partir du 15 décembre.

Il y aura bien un couvre-feu à partir de 21h dès cette date mais il sera levé à titre dérogatoire pour le 24 et le 31 décembre mais avec des recommandations. "Ces retrouvailles ne pourront pas se tenir comme d’habitude", a fait savoir Jean Castex. A noter que les déplacements entre régions et à l’étranger seront de nouveau possibles à partir du 15 décembre.

Les bars et les restaurants resteront fermés jusqu’au 20 janvier tout comme les salles de sport. "Il s’agit d’une décision extrêmement difficile à prendre, mais elle est nécessaire", a déclaré le Premier ministre. Concernant les stations de ski, elles seront ouvertes pour Noël mais les remontées mécaniques resteront fermées.

Par ailleurs, des précisions seront apportées par le gouvernement la semaine prochaine sur la stratégie vaccinale.