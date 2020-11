Lyon : 40 nouvelles boutiques pour la réouverture de la Part-Dieu !

C’est ce samedi que les commerces non essentiels vont pouvoir de nouveau être accessibles au public.



Au centre commercial de la Part-Dieu, il s’agira d’une réouverture particulière puisque le centre commercial a annoncé ce jeudi l’arrivée dès samedi de 40 nouvelles boutiques.

On retrouve par exemple Victoria’s Secret, Sandro, Maje ou encore Timberland pour les fans de mode mais également La Fabrique à Cookies, Les Eclaireurs, le Palais du Thé et Nespresso pour les clients gourmands ainsi que Yellow Corner, Plantes pour Tous et Dyson pour tout ce qui concerne l’intérieur de la maison.

Il s’agit en fait de la nouvelle galerie de la Part-Dieu, appelée La Lanterne, intervenant dans le cadre des travaux d’extension du centre commercial.

Les différentes boutiques seront accessibles dès 9h ce samedi.