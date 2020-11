Une Fête des Lumières aux fenêtres cette année à Lyon ?

C’est en tout cas ce que souhaite le collectif The Live Drawing Project.



Alors que les festivités prévues à l’occasion de la Fête des Lumières ont été annulées dans le cadre de la crise sanitaire, certains cherchent une solution pour faire briller la capitale des Gaules au début du mois de décembre.

Le collectif The Live Drawing Project a eu l’idée, comme il l’avait déjà fait lors du premier confinement, de mettre en place une initiative unique en Europe qui permet la vidéoprojection et l’animation de dessins. Cette Fête des Lumières aux fenêtre est prévue le 5 décembre de 19h à 22h sur les murs de Lyon.

"Il s’agira le temps d’une soirée d’évincer cette période d’isolement grâce à un projet créatif et participatif qui invite toutes les Lyonnaises et les Lyonnais à dessiner en direct avec leurs voisins. Ils verront leurs œuvres s’animer sur les murs des bâtiments face à leurs fenêtres", explique le collectif qui lance un appel aux Lyonnais ayant un vidéoprojecteur chez eux afin de permettre de donner vie à l’évènement. "Tout Lyon est invité ! Et si on ne sait pas dessiner, aucun problème. On connait tous les bases du bonhomme en bâtons et cela suffira pour profiter du moment", ajoute The Live Drawing Project.

Toutes les informations pour participer à cette Fête des Lumières aux fenêtres sont à retrouver ici