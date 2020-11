Lyon : la fréquence des TCL revue à la hausse avec la réouverture des commerces

Le SYTRAL adapte de nouveau son offre.



A partir de samedi, et dans le cadre de la réouverture des commerces, la fréquence des TCL sera plus importante. "Une offre à près de 90% avec un renfort ciblé sur les lignes majeures desservant les centres-villes et les centres commerciaux", indique ce vendredi le SYTRAL.

Les lignes de métro seront ainsi renforcées avec une fréquence jusqu’à 2’55 sur la ligne D et moins de 4’ sur les lignes A et B. Du côté des trams, comptez une fréquence allant jusqu’à 7’ sur le T1 et le T2 et 8’30 sur le T4.

Dès lundi, l’offre augmentera également sur le réseau TCL passant à 90% contre 80% actuellement en journée. A noter que l’allègement en soirée à partir de 21h sera maintenu afin de respecter le confinement actuel et le futur couvre-feu prévu à partir du 15 décembre.

Par ailleurs, les abonnés des réseaux TCL, Cars du Rhône et Libellule n’ayant pas utilisé leur abonnement entre le 9 et le 30 novembre pourront faire une demande de remboursement à partir du 1er décembre sur les différents sites.