Plusieurs rues de Lyon piétonnes ce week-end pour la réouverture des commerces

C’est la première étape de l’allégement du confinement.



Les commerces non essentiels vont rouvrir ce samedi à Lyon. Afin d’assurer la sécurité sanitaire des Lyonnaises et des Lyonnais, la Ville de Lyon a décidé de mettre à nouveau en place une opération de piétonisation ce week-end. Plusieurs arrondissements, le 1er, le 2ème et le 4ème, sont concernés par la mesure qui sera effective samedi et dimanche entre 11h et 19h.

"Des mesures d’élargissement de trottoirs et de piétonisation d’artères commerciales ont été prises, en accord avec les associations de commerçants et les mairies d’arrondissement qui ont été consultées. Ces aménagements seront évalués et reconduits", indique ce vendredi matin la municipalité lyonnaise.

La piétonisation concernera ce week-end les rues suivantes :

1er arrondissement :

-secteur Capucins : rues Puis Gaillot, Sainte Catherine (entre Ste Marie des Terreaux et Romarin), Romarin, St Polycarpe, Leynaud, Capucins

2ème arrondissement :

-rue de l’ancienne préfecture : élargissement des trottoirs sur la zone de stationnement

4ème arrondissement :

-rue du Mail : depuis la rue d’Austerlitz jusqu’à la rue du chariot d’or

-les tronçons des rues d’Ivry et Chariot d’or (entre la grande rue et la rue du mail)

-la grande rue de la Croix-Rousse