Des feux de Bengale ont illuminé la colline de Fourvière ce vendredi en début de soirée.



Ce spectacle, organisé par le diocèse de Lyon et la Fondation Fourvière, avait comme objectif de présenter la traditionnelle mise en lumière du message "Merci Marie" à l’ approche du 8 décembre. Un 8 décembre particulier en raison de la crise sanitaire et des mesures prises afin de freiner l’épidémie de Covid-19. "C’est une occasion pour que nous reprenions le sens de ce 8 décembre", a fait savoir Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon. "Merci Marie" alternera cette année avec le message "Avec Marie". L’autre nouveauté est la présence d’un lumignon géant sur l’inscription lumineuse.

Plusieurs temps forts rythmeront la journée du 8 décembre à Lyon, à commencer par un dialogue entre les carillons de l’Hôtel de Ville de Lyon et celui de Notre-Dame de Fourvière à midi et à 18h30. Les cloches de toutes les églises de la ville sonneront ensuite à 19h donnant le coup d’envoi de l’installation des lumignons sur les fenêtres. Une messe à huis clos et une veillée mariale viendront conclure ce 8 décembre.

A noter qu’en raison des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la traditionnelle procession aux flambeaux sera enregistrée quelques jours avant le 8 décembre et sera diffusée sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon.