Déconfinement progressif à Lyon : une nouvelle attestation de déplacement est disponible

Les règles s’assouplissent ce samedi.



Cette date était très attendue, notamment par les commerçants dits "non-essentiels", qui peuvent rouvrir leurs portes ce samedi, à moins d’un mois des fêtes de Noël.

De plus, il est désormais possible de sortir de chez soi au-delà d’un kilomètre. Le gouvernement autorise à partir de ce samedi les sorties de trois heures et ce, jusqu’à 20 km de son domicile.

Pour autant, il faudra toujours présenter une attestation. Elle reste obligatoire pour toutes les sorties effectuées. A partir de ce samedi, un nouveau document est disponible sur le site du gouvernement et sur l’application mobile TousAntiCovid.

Pour rappel, en cas de non-respect du confinement, les forces de l’ordre peuvent délivrer une amende de 135 euros.