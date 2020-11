Lyon : manifestation ce samedi place Bellecour “contre le port du masque à l’école”

Le rendez-vous est donné 14h.



Le Collectif Action 21-Lyon 69 appel à manifester ce samedi place Bellecour "contre le port du masque à l’école et pour préserver le droit à l’instruction en famille". "Nous estimons que chaque parent doit disposer du droit de faire les choix qu’il désire pour le bien-être de son enfant. Ainsi, les parents qui souhaitent que leurs enfants ne portent pas de masque à l’école doivent en avoir la possibilité légale", indique le collectif dans un communiqué.

"L’obligation du port du masque à l’école dès six ans a déjà conduit à la déscolarisation d’un grand nombre d’enfants, leurs parents les mettant à l’abri de cette crise sanitaire et surtout des protocoles sanitaires de plus en plus contraignants surtout pour de jeunes enfants. Par conséquent nous demandons aussi le maintien du droit à l’instruction en famille car chaque parent doit pouvoir choisir ce qu’il estime le mieux pour son enfant en rappelant que l’IEF est un droit constitutionnel en France", ajoute le communiqué.