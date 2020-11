OL-Reims : les Lyonnais ont “envie de rester sur le podium”

L’OL reçoit Reims ce dimanche à 13h au Groupama Stadium pour la 12e journée de Ligue 1.



Sur une très bonne dynamique, les Lyonnais ne veulent pas perdre de points ce dimanche, surtout face à un adversaire mal en point en ce début de saison. "On a envie de rester sur le podium. On veut continuer à gagner. A force de prendre des points, certains vont en lâcher un petit peu. Il y a des équipes qui peuvent virtuellement être sur le podium. On doit s’occuper de nous pour ne pas être à la merci d’une contre-performance d’une autre équipe", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match.

Un match qui parait abordable sur le papier pour les Lyonnais, même s’ils sont souvent en difficultés face aux blocs bas cette saison. Les Rémois sont 17e, à seulement deux points de la zone rouge. "Reims a fait des performances avec des matches spectaculaires. On sait très bien que tous les matches sont compliqués", a ajouté le coach.

Pour ce match, tous les joueurs seront à la disposition de l’entraîneur, hormis Houssem Aouar qui est au cœur d’une polémique. "Il était logique de prendre des sanctions. J’en ai proposé. L’institution a décidé de l’enlever du groupe. Je respecte la décision de l’institution. Ce genre de cas doit se régler en interne", s’est contenté de commenter le tacticien. Pour rappel, le milieu de terrain aurait refusé d'effectuer un travail physique le soir du déplacement à Angers après être resté sur le banc toute la rencontre.