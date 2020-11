LOU Rugby-Stade Français : jouer “sans se poser de questions”

Le LOU Rugby reçoit le Stade Français ce dimanche à Gerland pour la 10e journée de Top 14.



Après deux semaines de repos forcé, notamment à cause du match reporté face à l’ASM, les Lyonnais sont de retour sur les terrains. De nouveau touché par le Covid-19, le club lyonnais aimerait passer à autre chose. "On est soulagés de tests. On a bien travaillé, on a bossé notre rugby. On fait comme on peut. Nous avons besoin de rester sur notre chemin, on y va sans se poser de questions. On a pu travailler les phases de jeu, de combat, nos lancements de jeu, c’est quand même intéressant", a déclaré en conférence de presse d’avant-match le coach lyonnais.

Face à eux ce dimanche, le Stade Français, qui reste sur trois victoires consécutives en championnat et qui pointe à la cinquième place du classement. "Paris semble faire partie des équipes les plus en forme de ce championnat. On s’est très bien où nous en somme, peu importe le classement", a ajouté le technicien.

Un match particulier, face à l’ancien club de Christophe Dominici. Un hommage lui sera rendu sur toutes les pelouses de Top 14 ce week-end, et plus particulièrement à Gerland. "Le club va participer à cet hommage. Je n’ai pas, trop voulu parler dans la semaine. Il y a eu des hommages magnifiques, je ne vais pas en rajouter. Je l’ai beaucoup côtoyé, apprécié. C’est une grande tristesse pour le rugby et la légende qu’il était", a conclu Pierre Mignoni.