LOU Rugby-Stade Français : les Lyonnais s’imposent d’une courte tête (20-19)

Le LOU Rugby s’est imposé 20 à 19 contre le Stade Français ce dimanche soir dans le cadre de la 10e journée de Top 14. Sixième match consécutif sans défaite pour les Lyonnais.



Dans un Matmut Stadium vide, les joueurs et les staffs ont d’abord rendu hommage à Christophe Dominici, décédé cette semaine. Tout le monde a abordé un maillot avec son visage, son nom et son mythique numéro 11. Une minute d’applaudissements a eu lieu, avant que le coup d’envoi de la rencontre ne soit donné.

Du côté du jeu, les Lyonnais sont relativement bien entrés dans le match. A la 8e minute de jeu, les Rouges et Noirs ont obtenu et transformé une pénalité par l’intermédiaire de Jean-Marc Doussain (3-0). A la 13e, les Parisiens ont égalisé sur pénalité (3-3). Le numéro 9 lyonnais a redonné l’avantage aux Gones à la 18e (6-3).

Mais seulement une minute plus tard, le Stade Français a inscrit le premier essai du match. Hamdaoui a parfaitement transpercé la défense lyonnaise (essai transformé, 10-6).

Sans solution dans le jeu, les Lyonnais se sont tout de même montrés impactant en mêlée lors de 25 premières minutes de jeu, mais ce sont bien les visiteurs qui ont dominé les débats. Sur une nouvelle pénalité, les joueurs de Pierre Mignoni sont revenus dans la partie à la 24e (10-9), mais les joueurs de la capitale ont de nouveau rétorqué (9-13).

Un réveil dans les derniers instants !

Inévitablement, les Lyonnais ont manqué de rythme en première période. Ils sont revenus des vestiaires avec beaucoup plus d’intentions. Même s’ils ont échoué à deux reprises devant la ligne adverse, Jean-Marc Doussain a permis à son équipe de prendre l’avantage grâce à deux nouvelles pénalités à la 52e, puis à la 57e (15-13).

Malheureusement pour eux, les Rouges et Noirs n’ont pas mené longtemps. Sur une chandelle mal réceptionnée, les Parisiens ont récupéré le ballon et après une petite phase de possession ont tenté un drop, avec succès (15-16).

Dans un deuxième acte très fermé, les joueurs lyonnais se sont montrés beaucoup trop indisciplinés, et ils l’ont payé. Les hommes en rose ont inscrit une nouvelle pénalité à la 73e (15-19).

Pour autant, piqués et affamés, le Rhodaniens ont réagi au parfait moment, à la 75e ! Demba Bamba a délivré ses coéquipiers à quelques minutes du coup de sifflet final en marquant le premier essai du LOU de la rencontre (20-19). Même s’il ne sera pas transformé, cela permet aux joueurs de Pierre Mignoni de s’imposer d’un petit point.

"C’est une victoire vraiment importante, vu la situation dans laquelle nous sommes depuis quelques temps. Je suis fier de mes joueurs. On est resté calme, on est resté dans le match. On savait que ça allait être dur physiquement, mais on savait aussi que la partie allait se joueur au mental. On est allé se chercher cette victoire !", a réagi Pierre Mignoni à l’issue de la rencontre.

Prochain match ce samedi pour les Lyonnais, de nouveau à domicile. Le LOU recevra La Rochelle qui reste sur deux succès consécutifs.