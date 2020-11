Village des Recruteurs à Lyon : 1 500 offres d’emploi pour une édition 100% digitale

L’évènement, qui débute ce lundi, se déroulera en ligne.



La 5ème édition du Village des Recruteurs devait initialement se tenir en octobre dernier mais la crise sanitaire avait eu raison de l’opération.

C’est donc un salon 100% virtuel qui aura lieu à partir de ce lundi et jusqu’au 4 décembre. Une trentaine d’entreprises y participeront tout comme une dizaine d’agences et cabinets de recrutement avec au bout 1 500 offres d’emploi et 300 offres de formation.

"Ces chiffres illustrent assez bien la tendance du marché de l’emploi à Lyon, en présentant des secteurs qui tirent leur épingle de la crise et qui recrutent : agences d’emploi et cabinets de recrutement, banques, assurances, grande distribution, commerce, numérique, BTP, énergie, environnement…", indique le Village des Recruteurs.

Pour participer, les candidats doivent se rendre sur le site de l’évènement et créer un compte visiteur avec CV, coordonnées, lien profil Linkedin… Ils pourront échanger en direct par Chat ou Visio avec des recruteurs ce mercredi et ce jeudi.