Une aide de 500 000 euros pour relancer le tourisme à Lyon

Une aide pour soutenir un secteur en difficulté.



La Métropole de Lyon a annoncé ce lundi matin débloquer 500 000 euros pour accompagner la relance du tourisme, très touché par la crise sanitaire. "Le tourisme est une activité majeure sur notre territoire et nous ne pouvons laisser les professionnels subir seuls les conséquences de cette longue crise sanitaire et économique. Dès les premières semaines, j’ai entendu leurs difficultés et ai fait part de mon plein soutien pour défendre leurs intérêts, notamment auprès du Gouvernement. Ce deuxième confinement est un coup dur pour la filière", explique Hélène Dromain, Vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la Coopération européenne et internationale et au Tourisme.

Concrètement, une subvention de 500 000 euros sera versée à l’office du tourisme, avant d'être réorientée pour la relance du tourisme. Des actions de "promotion et valorisation du territoire" vont être également mises en place.