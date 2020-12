Fiona : un quatrième procès à Lyon pour Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf

Ce nouveau procès s’ouvre sept ans après la disparition de la fillette.



La mort de Fiona était-elle volontaire ? Où se trouve son corps ? Quel est le degré d’implication des deux accusés ? Autant de questions qui attendent des réponses dès ce mardi devant la cour d’assises du Rhône.

Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf vont comparaître pour la quatrième fois dans cette affaire remontant à mai 2013 à Clermont-Ferrand. La mère de la petite Fiona avait signalé sa disparition dans un parc de la ville. Quatre mois plus tard, Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Makhlouf, beau-père de la fillette, étaient interpellés et placés en garde à vue.

Le couple avait fini par reconnaître la mort accidentelle de Fiona avant d’être mis en examen pour violences volontaires. Les fouilles menées près de Clermont-Ferrand n’ont jamais permis de retrouver le corps de la victime.

C’est ensuite une série de rebondissements qui va rythmer l’interminable parcours judiciaire de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf. En novembre 2016, ils sont condamnés par la cour d’assises du Puy-de-Dôme à Riom ; elle à 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger et lui à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir porté des coups mortels à Fiona. Le procès en appel en octobre 2017 devant les assises de Haute-Loire au Puy-en-Velay se ferme aussitôt ouvert en raison d’accusations de subornation de témoin.

Le couple est par la suite condamné à 20 ans d’emprisonnement lors d’un deuxième procès en février 2018 mais le verdict est cassé un an plus tard par la Cour de cassation. Cette décision permet à Cécile Bourgeon de sortir de la maison d’arrêt de Corbas, où elle se trouve depuis septembre 2013.

Il s’agit donc du quatrième procès qui aura lieu en ce début de mois de décembre 2020 ; les débats étaient initialement prévus en janvier puis en mai dernier mais la grossesse de Cécile Bourgeon et la crise sanitaire avaient entraîné le report de ce nouveau rendez-vous judiciaire.

Cécile Bourgeon, qui depuis sa libération a refait sa vie à Perpignan avec un nouveau mariage et un quatrième enfant placé dès sa naissance, comparaîtra libre et retrouvera son ancien compagnon dans le box des accusés. Ces derniers risquent encore une fois 30 ans de réclusion criminelle.

Le verdict est attendu le 18 décembre.