Quels changements en ce 1er décembre à Lyon et dans le Rhône ?

Tout début de mois est synonyme de changements.



C'est une nouvelle fois le cas pour ce mois de décembre où plusieurs hausses sont à constater.

Tout d’abord, les tarifs réglementés du gaz augmentent pour le cinquième mois consécutif. En décembre, cette hausse sera de 2,4% en moyenne. Dans le détail, les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson verront leur facture augmenter de 0,6%. La flambée des prix connaitra même une hausse de 2,5% pour les foyers qui utilisent le gaz pour le chauffage d’après la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Dès ce 1er décembre, il sera également possible de résilier son contrat de complémentaire santé plus facilement si ce dernier date d’au moins douze mois. Le changement s’effectuera sans frais. Jusqu’ici, un changement de mutuelle n’était possible qu’une fois dans l’année, au minimum deux mois avant l’échéance du contrat.

Les fumeurs remarqueront aussi ce mardi que certains paquets de cigarettes affichent un nouveau tarif. Certains vont augmenter pour atteindre les 10 euros. D'autres vont voir leurs prix légèrement baisser. Un paquet de Camel va par exemple perdre 10 centimes pour s’établir à 10,20 euros.

Les entreprises fermées administrativement à cause de la crise du Covid-19 vont par ailleurs avoir le choix en décembre. Elles devront trancher entre une aide d'un montant allant jusqu'à 10 000 euros ou une indemnisation représentant 20 % du CA mensuel effectué l’année précédente à la même période.