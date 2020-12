Immobilier à Lyon : les ventes en baisse, les prix en augmentation

La FNAIM du Rhône organisait ce mercredi matin sa conférence de presse annuelle.



La fédération n'a pu que constater une baisse significative des transactions. Fin septembre, le cumul des ventes de logements dans le Rhône sur douze mois s'élevait à 26 618, soit -9% que l'an dernier. Un recul observé également dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (-7% par rapport à 2019).

Ce dérèglement du marché de l'immobilier n'a pas eu d'effets sur la baisse des prix des biens. Au contraire ! La FNAIM du Rhône a annoncé que la valeur moyenne d'un appartement dans le département avait augmenté de 12,3% entre juin 2019 et juin 2020 et celle d'une maison de 4%. Ainsi, le niveau médian des prix d'un appart est de 3590 euros/m2 et celui d'une maison rhodanienne est fixé à 322 500 euros.

Lyon est la 3e ville la plus chère derrière Paris et Bordeaux, également pour ses loyers (14,9 euros du m2 comme loyer médian de relocation). Soit un loyer médian (du studio au 4 pièces et plus) de 706 euros par mois, contre 598 euros dans le reste de la Métropole de Lyon.

Quelles perspectives cela offre-t-il au marché immobilier lyonnais en 2021 ? La crise sanitaire et son évolution seront forcément des acteurs majeurs dont dépendra le volume de ventes. La FNAIM planche donc sur "des prix moins dynamiques en 2021".