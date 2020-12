Lyon : des perturbations à venir sur les tramways T1, T3 et T4

Du lundi 7 au jeudi 10 décembre, des opérations d'élagage seront menées sur près d'une centaine d'arbres dans la métropole de Lyon.



Le Sytral annonce que cela permettra de garantir "une meilleure visibilité le long des tracés (des tramways ndlr) et assurer une sécurité optimale sur les lignes". Elles seront réalisées en soirée, mais perturberont inévitablement le trafic des tramways T1, T3 et T4.

Du lundi 7 au mercredi 9, le T1 circulera entre Debourg et Liberté uniquement. Le dernier départ de Debourg se fera à 20h45 et le dernier départ de l'IUT Feyssine se fera à 21h25. Le T4 lui circulera entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpital Feyzin Vénissieux avec des derniers départs de Part-Dieu à 21h47 et de La Doua Gaston Berger à 21h38.

Enfin, jeudi 10 décembre, le T3 après 21h cessera de desservir les stations entre Gare Part-Dieu et Vaulx-en-Velin la Soie. Quant à la ligne T4, elle ne circulera plus du tout après 21h.

Des bus relais seront déployés pour les usagers de ces lignes impactées.