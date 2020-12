Fermeture des remontées mécaniques : les élus et les professionnels de la montagne saisissent le Conseil d’Etat

Le gouvernement refuse d'autoriser l'ouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski, le Conseil d'Etat a été saisi en référé.



L’initiative de ce référé a été travaillée avec de nombreux acteurs de terrain de nos montagnes, annonce ce mercredi soir la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué.

"La Région, qui financera les frais de justice, et les trois départements les plus touchés (Savoie, Haute-Savoie et Isère) soutiennent et portent cette initiative en commun à travers Laurent Wauquiez ", est-il indiqué.

D’autres acteurs de la montagne des autres massifs devraient se joindre à cette initiative.

Selon la Région, "la décision de fermeture des remontées mécaniques et son impact sur l’économie de la montagne génèrent une profonde incompréhension dans nos territoires. Nous avons essayé et nous essayons toujours de faire évoluer les positions nationales dans un esprit de dialogue, mais sans aucune avancée concrète à ce stade".

Cela intervient alors que le gouvernement envisagerait d'imposer un isolement de sept jours aux Français partant skier à l'étranger.