La nouvelle galerie commerçante du centre commercial a ouvert ses portes il y a quelques jours.



Depuis samedi dernier, les visiteurs de la Part-Dieu ont accès à "La Lanterne". Il s’agit de la première phase des travaux d’extension du centre commercial mais surtout l’ouverture d’une nouvelle galerie de près de 20 000 m2.

Sur les 40 nouvelles boutiques prévues dans cette aile, 30 d’entre elles ont déjà accueilli du public le week-end dernier. C’est le cas par exemple du très attendu magasin de la marque de lingerie américaine Victoria’s Secret, de la société anglaise d’électroménager Dyson, des boutiques de prêt-à-porter Sandro et Maje mais aussi de Nespresso, du Palais du Thé, des Éclaireurs ou encore du spécialiste de la vente éphémère de plantes à petits prix, Plantes pour Tous.

Des enseignes déjà présentes dans le centre commercial sont également installées avec des espaces plus importants et plus modernes comme Foot Locker (et sa réserve de 28 000 paires de chaussures) et Don’t Call Me Jennyfer. "Les premiers résultats sont très encourageants", a déclaré ce mercredi matin Jean-Philippe Pelou-Daniel, le directeur du centre commercial de la Part-Dieu. "On retrouve des couleurs. Ça va revenir progressivement. Le plus important était de rouvrir, surtout sur une période magique comme celle de Noël".

Les prochains mois réserveront également d’autres nouveautés aux visiteurs de la Part-Dieu puisque de nouvelles boutiques s’apprêtent à lever le rideau début 2021 à l’exemple d’Abercrombie & Fitch et Muji. Dès que les mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 le permettront, l’extension du centre commercial livrera sa seconde phase, à savoir un étage consacré à la restauration et aux loisirs, probablement pour le début du printemps. "L’idée c’est vraiment que les Lyonnaises et les Lyonnais viennent à la Part-Dieu pour faire du shopping mais aussi pour plein d’autres activités", a résumé Anne-Sophie Sancerre, directrice générale des centres commerciaux France d’Unibail-Rodamco.

Parmi les nouveaux restaurants attendus : Più-Più, BioBurger, Panasia, Peperico, Canard Street, L’Atelier artisan crêpier, DSCafé. Le concept de Food Society, une trentaine de kiosques culinaires sur 2 500 m2, est aussi au programme en début d’année prochaine tout comme un mur d’escalade et un cinéma UGC de 18 salles d’ici l’été.

Cette nouvelle surface commerciale fera de la Part-Dieu dès le printemps le plus grand centre commercial urbain d’Europe avec une surface de 161 000 m2 et 305 boutiques ainsi qu’un objectif de 40 millions de visiteurs par an d’ici les trois ou quatre prochaines années.