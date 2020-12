Lyon dans le classement des villes les plus sucrées de France !

C’est une étude pour le moins gourmande qui vient de livrer ses résultats.



Holidu, le moteur de recherche de locations de vacances, a dressé la liste des "dix villes les plus sucrées de France", plus exactement les villes françaises ayant la plus haute densité de boulangeries et de pâtisseries.

Pau arrive en tête du classement avec 222 boulangeries et pâtisseries pour 77 000 habitants, soit 2,88 boulangeries pour 1 000 habitants. Viennent ensuite Rouen (1,38 boulangeries-pâtisseries pour 1 000 habitants), Metz (1,25 boulangeries-pâtisseries pour 1 000 habitants).

Lyon occupe la 10ème place de la liste avec 1,02 boulangeries-pâtisseries pour 1 000 habitants. "La ville de Lyon n’est peut-être pas le lieu de naissance de la praline, mais c’est tout de même l’une de ses meilleures alliées. La spécialité lyonnaise est en effet la tarte à la praline inventée en 1970 par un chef étoilé", commente Holidu qui a recensé 525 pâtisseries et boulangeries pour 513 000 habitants.

Afin de déterminer ce classement, le moteur de recherche de locations de vacances a enregistré le nombre de boulangeries et de pâtisseries françaises des villes de plus de 70 000 habitants d’après une base de données de Google Maps. Un ratio a ensuite été calculé pour déterminer la densité de celles-ci pour 1 000 habitants.