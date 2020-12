Lyon : nouvelle manifestation contre la loi “Sécurité Globale” ce samedi

Le parcours sera différent de la semaine dernière.



Ce samedi, le collectif "Non à la loi Sécurité Globale" appelle de nouveau à manifester. Pour autant, le parcours ne sera pas le même que lors de la dernière manifestation, après le refus de la préfecture. En effet, de nombreux heurts ont éclatés la semaine dernière. Pas moins de 23 policiers avaient été blessés et sept manifestants interpellés. Les organisateurs ont refusé le parcours proposé par les services de l'Etat, qui proposait de partir de Jean Macé en direction de Bellecour. "Il est évident que l’exclusion de la Presqu’île s’explique uniquement par la volonté de répondre au lobby de ses riches commerçants, car aucun incident n’a eu lieu sur cette partie du parcours. Les autorités donnent encore une fois la primeur à la consommation et le droit de manifester doit s’adapter à l’économie", peut-on lire dans un communiqué.

Finalement, le cortège partira de la place Lyautey à 15h. Ensuite, les manifestants longeront le Rhône en passant par le quai Sarrail et Augagneur, avant de rejoindre la fosse aux Ours, puis la place Bellecour par le pont de la Guillotière.