Agression de pompiers le soir du 14 juillet : deux jeunes condamnés à de la prison ferme

Trois personnes étaient jugées ce vendredi en comparution immédiate au tribunal de Lyon.



Dans la soirée du 14 juillet, environ quarante jeunes s’étaient attaqués aux sapeurs-pompiers qui étaient à Villeurbanne pour éteindre deux feux de véhicules. Les soldats du feu avaient été pris sous un déluge de feux d'artifice de mortier, de bouteilles d'huile enflammées et même de barrières de chantier.

Ce vendredi, deux jeunes de 22 et 23 ans ont été condamnés à six et quatre mois de prison ferme. Le mineur a, lui, été présenté en vue de sa mise en examen. Pour rappel, un premier suspect avait été arrêté en juillet dernier et avait été condamné à six mois de prison ferme.