Euroligue : l’ASVEL craque dans le dernier quart-temps contre le Real Madrid (91-84)

Les Villeurbannais y ont cru.



L'ASVEL s'est incliné 91 à 84 ce vendredi sur le parquet du Real Madrid en Euroligue. Les joueurs de TJ Parker ont contrôlé quasiment la totalité de la rencontre, avant de craquer dans les dix dernières minutes face à l'ogre madrilène.

"C'est une déception. On fait un très bon match dans l'ensemble, mais quelques erreurs leur redonnent confiance et ils font la différence sur l'expérience de quelques-uns de leurs grands joueurs. […] On leur donne confiance. C'est dommage car on fait un bon match dans l'ensemble", a déclaré le coach villeurbannais à l'issue de la rencontre.

Prochain match ce mardi, toujours en Euroligue, en Turquie face au Anadolu Efes Istanbul.