Crise du Covid-19 : un nouveau prêt garanti par l’Etat à 76 millions d’euros pour l’OL

Les prêteurs bancaires vont encore passer à la caisse pour renforcer la trésorerie d’OL Groupe.



Dans un communiqué, Jean-Michel Aulas annonce ce vendredi soir qu’il va obtenir un nouveau PGE (Prêt garanti par l’Etat) dans le cadre de la crise du Covid-19, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée.

Ce ne sont pas moins de 76,4 millions d’euros qui devraient être mis à la disposition de l’Olympique Lyonnais d’ici la fin de l’année 2020. Et ainsi renflouer les caisses du club qui, comme toutes les formations françaises, traversent difficilement les contrecoups de l’arrêt de la saison précédente, puis l’absence de mercato actif et enfin la billetterie en berne et les droits TV aux abonnés absents.

Ce n’est pas le premier PGE qu’OL Groupe contracte. En juillet dernier, 92,6 millions d’euros avaient déjà été versés au club de Jean-Michel Aulas.

Ce cadeau de Noël apportera de la "sérénité" au président lyonnais et à sa structure décinoise selon ses propres dires.