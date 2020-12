LOU Rugby : “bien finir” face à La Rochelle avant de passer à la coupe d’Europe

Le LOU Rugby reçoit le leader La Rochelle ce samedi pour la 11e journée de Top 14.



Après un match compliqué la semaine dernière, les Lyonnais vont devoir reproduire les mêmes efforts face à une très belle équipe de La Rochelle. En remportant ce match, le Lou peut confirmer et renforcer sa présence dans les six premières places du championnat avant de passer à la Champions Cup. "C'est important de bien finir avant de passer à une autre compétition. La Rochelle est une des équipes les plus en forme de ce début de championnat. Elle a bien évolué par rapport à la semaine dernière. Ils ont des gros points forts sur leur défense. On a mis des choses en place pour ne pas être surpris", a déclaré Pierre Mignoni en conférence de presse d'avant-match.

Invaincus depuis six matchs, les Rouges et Noirs ne veulent pas se faire surprendre dans un Matmut Stadium qui sera encore une fois à huis-clos. "Je m'attends à un match tendu, serré, il faut qu'on soit mieux que face au Stade Français. Ce sera un match de haut niveau. J'attends que le banc nous aide beaucoup, comme la semaine dernière", a ajouté le coach.

Coup d'envoi de la rencontre à 18h15.