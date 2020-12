Lyon : un buste de Joseph Serlin, ancien résistant, tagué lors de la “Marche des Libertés”

De nombreux débordements ont eu lieu ce samedi dans les rues de Lyon.



Parmi eux, des tags ont été découverts sur un buste de Joseph Serlin, ancien résistant, qui se trouve place du Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon, lieu de départ du cortège ce samedi. Dessus, est inscrit "ACAB", qui signifie en anglais "all cops are bastards" et en français "tous les policiers sont des bâtards". De plus, le crâne du buste a été habillé d’un bandeau noir et trois petits points ont été tagués sur le visage de l’homme. Une signification forte car cela signifie "mort aux vaches".

Des tags d’autant plus choquants, car ils ont été partagés et relayés sur les réseaux sociaux d’Exctinction Rebellion Lyon. "Pas de justice écologique sans justice sociale ni paix. Le problème de la police est structurel et systémique", peut-on lire en légende. Par ailleurs, la photo relayée sur les réseaux sociaux a été coupée de manière à ce que la plaque identifiant Joseph Serlin ne soit pas visible. Et ainsi couvrir la portée de l’acte des casseurs.