Les filles de l'OL remettent leur titre en jeu ce mercredi en Ligue des Champions

Les Lyonnaises sont en Italie ce mercredi pour affronter la Juventus de Turin, dans le cadre des 16e de finale aller de la prestigieuse compétition.



Si elles peuvent s'appuyer sur leur solide expérience européenne, les filles de Jean-Luc Vasseur vont devoir rester sérieuses face aux joueuses de la Vieille Dame : "La Juventus est très structurée comme toutes les équipes italiennes que j’ai pu rencontrer. Aujourd’hui, le niveau est plus élevé et nous sommes venus à Turin avec la victoire en tête", a expliqué Wendie Renard en conférence de presse d'avant-match. Et la capitaine de l'OL de dévoiler le plan de son équipe : "On veut repartir avec la victoire et on va devoir se battre. Clairement, on doit éviter de se mettre en danger avant le match retour pour se permettre de l'aborder dans les meilleures conditions possibles".

La rencontre débutera à 15h. Le match retour est programmé mardi prochain à Décines.