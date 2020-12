Lyon : l'enseigne Big Fernand lance le Tartuffe, son burger à la truffe !

Attention, il s'agit d'une édition limitée que vous ne pourrez déguster que jusqu'à la fin du mois de décembre !



Comme chaque année, les Fêtes sont synonyme de gourmandise et d'excès ! Cette année ne fera pas exception puisque l'enseigne Big Fernand, spécialisée dans les burgers, a partagé sa nouvelle recette de burger à la truffe joliment batpisé Le Tartuffe !

Cet hamburger est né de la collaboration entre Big Fernand et l'Artisan de la Truffe qui, ensemble, proposent un burger tout à fait alléchant composé de boeuf de race, de Mont d'Or au lait cru, de sauce Frangine à la truffe et de roquette ! Connu pour ses ingrédients de qualité, généralement achetés auprès de producteurs locaux, Big Fernand propose une revisite du traditionnel hamburger en y ajoutant un ingrédient luxueux, très prisé pendant les Fêtes de Noël, à un prix tout à fait abordable puisque le produit seul est vendu à 14.20€ et à 20.20€ en menu ! Le menu comprend le burger avec en accompagnement, Fernandines ou Falade, une boisson et une crème à la vanille.

Le Tartuffe est une édition limitée, il ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois de décembre 2020 !