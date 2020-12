Ligue des Champions : une victoire dans la douleur pour l’OL féminin face à la Juventus

C'est dans la douleur que l'OL féminin s'est imposé ce mardi après-midi face à la Juventus de Turin en 16e de finale aller de la Ligue des Champions.



Score final : 3 buts à 2. Les Lyonnaises ont été menées au score dès la 15e minute avant de revenir à 1 but partout grâce à un pénalty de Wendie Renard. Mais les Italiennes ne s'avouaient pas vaincues et parvenaient à enfoncer le clou quelques minutes plus tard. Il faudra attendre la deuxième période pour que l'OL revienne au score, avec un but de Melvine Malaard. Saki Kumagai donnera ensuite la victoire aux Lyonnaises en fin de match. Le match retour, qui promet d'être accroché, est prévu mardi à Décines.