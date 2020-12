Campagne de dépistage en Auvergne-Rhône-Alpes avant Noël : 15 000 professionnels de santé mobilisés

La campagne de dépistage massive du Covid-19 aura lieu du 16 au 23 décembre prochain.



Ce jeudi matin, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a présenté le dispositif mis en place. "La volonté est de permettre à tous nos habitants qui le souhaitent de venir se faire dépister avant les fêtes", a-t-il expliqué.

Concrètement, 1 300 centres permanents, labelisés, et autant de centres temporaires vont être déployés dans la région. Parmi ces derniers, 485 lycées, 16 gares, 70 entreprises ou encore 37 grandes surfaces. De plus, 40 bus vont silloner les routes pour effectuer des dépistages dans les zones les plus isolées. "L'objectif est qu'un site se trouve à moins de 20 minutes du domicile de chaque habitant", a assuré le président LR.

Au total, plus de 15 000 professionnels de santé vont êtres mobilisés : infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, médecins libéraux, sapeurs-pompiers, étudiants en médecine… Pour cette campagne, plus de deux millions de tests antigéniques ont été commandés et 200 000 à 300 000 tests PCR devraient être utilisés par les laboratoires. La Région s'engage à communiquer les résultats sous 30 minutes pour les premiers tests, et 24 heures pour les seconds. "On veut des résultats rapides, les laboratoires partenaires s'y sont engagés", a ajouté l'élu.

Laurent Wauquiez a tenu à préciser que cette campagne, de tests gratuits, "s'inscrivait dans la politique nationale de tests et est intégrée dans le système de l'Assurance Maladie et de l'ARS". Tous les résultats seront saisis sur les plateformes nationales. Coût total de l'opération près de 20 millions d'euros pour la Région.