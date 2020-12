Covid-19 à Lyon : un couvre-feu à partir de 20h dès mardi et pour le 31 décembre

Jean Castex a tenu ce jeudi soir une conférence de presse au cours de laquelle il était question du déconfinement.



La situation sanitaire "marque le pas, même si elle s’est améliorée ces dernières semaines", a tout d’abord déclaré le Premier ministre qui a expliqué que cette stagnation des chiffres pouvait être la conséquence de "l’allègement de nos mesures" notamment avec la "réouverture des commerces".

"La partie est donc loin d’être gagnée", a tenu à préciser Jean Castex avant de laisser la parole à Olivier Véran. "Nous n’atteindrons pas les 5 000 diagnostics par jour au 15 décembre, cela va durer car l’hiver va s’installer. Les vacances et les fêtes de fin d’année vont augmenter nos contacts sociaux", a affirmé le ministre de la Santé.

C’est la raison pour laquelle l’exécutif a décidé d’adapter la stratégie de déconfinement. Les établissements recevant du public resteront fermés trois semaines de plus ; ce sera le cas des cinémas, des théâtres ou encore des cinémas mais aussi des enceintes sportives et des zoos. Une possible réouverture est prévue le 7 janvier.

Un couvre-feu sera également mis en place à partir du mardi 15 décembre à partir de 20h. Il n’y aura pas de dérogation pour la soirée du 31 décembre à l’inverse du 24 décembre où les déplacements dans la soirée seront autorisés.

A noter que les déplacements entre les régions seront possibles et le télétravail devra continuer d’être privilégié.