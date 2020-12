Gault & Millau 2021 : le chef lyonnais Christian Têtedoie récompensé

La cérémonie digitale de remise des trophées du guide gastronomique se déroulait ce jeudi après-midi.



Cette édition 2021 a distingué 15 lauréats, dont Christophe Hay, chef de La Maison d’à Côté à Montlivault dans le Loir-et-Cher, désigné "cuisinier de l’année".

La capitale de la gastronomie n’a pas été oubliée puisque deux chefs de Lyon ont été récompensés. Le nouveau trophée intitulé "cuisinier solidaire de l’année" a été attribué à Christian Têtedoie qui améliore le quotidien des patients du Centre Léon Bérard en cuisinant pour eux depuis maintenant deux ans.

"C’est un trophée qui me touche beaucoup parce que tout ce que je fais ici a du sens. Mon investissement depuis de nombreuses années a été mis en lumière avec cette pandémie du Covid-19. Chaque jour, je m’emploie à donner un petit peu plus de bonheur aux patients et aux soignants", a réagi le principal intéressé dans une vidéo.

De son côté, Maxime Laurenson et son restaurant Rustique dans le quartier d’Ainay à Lyon, a décroché le trophée de "Grand de demain". "Cette récompense, je la partage avec toute mon équipe", a-t-il déclaré.