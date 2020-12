L'OL se déplace sur la pelouse du PSG ce dimanche à 21h en clôture de la 14e journée de Ligue 1.



Un match décisif pour les Lyonnais, car en cas de victoire ils pourraient passer devant les Parisiens au classement. Pour autant, malgré le peu d'écart au niveau des points, Rudi Garcia ne s'attend pas à affronter une équipe du PSG plus prenable : "On ne doit pas s’attendre à un PSG qui ne donne pas le maximum. On est l’OL et il y a le classement. Le plus important est qu’on soit à 100% sinon on a peu de chances d’embêter cette équipe. On devra être très bon physiquement, mentalement et tactiquement. Il faudra être solide car en face il y a deux des cinq meilleurs joueurs au monde", a prévenu le coach en conférence de presse d'avant-match.

Un match digne d'une affiche de Ligue des Champions. Pour les Gones, qui n'ont pas l'opportunité de la disputer cette saison, il faudra être au niveau et surfer sur la très bonne dynamique du moment. "On a souvent dit que le PSG n’était pas aidé par le niveau de la Ligue 1 pour être performant en Ligue des Champions. On peut peut-être les aider en les titillant et en gagnant dimanche… On est bien mais eux ne sont pas mal non plus. On y va avec beaucoup d’humilité et d’ambition… C’est notre Ligue des Champions à nous", a ajouté le technicien rhodanien.

Pour ce match, Rudi Garcia sera privé de Rayan Cherki, suspendu pour ce match suite à son exclusion face à Metz le week-end dernier.

Les Lyonnais devront réaliser une grande performance s'ils veulent se permettre de rêver. "Evoquer le titre n’est pas tabou. Mais il faut être humble. Ce serait manquer d’humilité folle de dire qu’on joue le titre", préfère prévenir l'entraîneur. "On doit rester sur nos objectifs initiaux, qui sont de retrouver la Ligue de Champions. On n’est même pas à la moitié de la saison. On verra où on en sera en mars. Il faut continuer d’avancer. Notre objectif sur du court-terme est de passer devant Paris", a de son côté déclaré Léo Dubois, qui reste ambitieux.