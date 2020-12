OL féminin : les Lyonnaises déroulent en championnat avant le match contre la Juventus (9-0)

L'OL féminin s'est facilement imposé 9-0 face à Issy ce samedi au Groupama OL Training Center dans le cadre de la 11e journée de championnat.



Match relativement facile pour les championnes de France. Au bout de 20 minutes de jeu, les Lyonnaises menaient déjà 4-0 grâce à un but d'Amel Majri et un triplé de Nikita Parris. A la 30e, Janice Cayman a inscrit le 5e but de la rencontre.

L'attaquante anglaise, Nikita Parris, s'est même offert un quadruplé à la 41e ! Les Fenottes sont rentrées aux vestiaires avec sept buts d'avance grâce, encore une fois, à Amel Majri qui a marqué une petite minute après sa coéquipière.

En seconde période, les Rouges et Bleues ont vite retrouvé le chemin des filets. Sur un pénalty obtenu par Amandine Henry, Amel Majri a inscrit son troisième but de la rencontre à la 52e (8-0). Delphine Cascarino a inscrit le dernier but de la rencontre à la 73e (9-0).

Un match sérieux de la part de l'OL qui reste au contact du PSG en championnat. Maintenant, les Lyonnaises doivent se focaliser sur le match de ce mardi face à la Juventus au Groupama Stadium pour les 16e de finale retour de la Ligue des Champions.