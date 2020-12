Champions Cup : coup d’envoi de la saison européenne pour les Lyonnais !

Le LOU Rugby reçoit Gloucester ce dimanche au Matmut Stadium de Garland pour la première journée de Champions Cup.



Les Lyonnais voudront absolument bien figurer sur la scène européenne, après une campagne ratée la saison passée. "On a vraiment envie de faire quelque chose cette année. Il y a une belle opportunité. On a des bons résultats en Top 14, il faut réussir à franchir un palier dans cette compétition. On doit être focus sur la Champions Cup", a déclaré le deuxième ligne Félix Lambey en conférence de presse d'avant-match. Même sentiment du côté du coach Pierre Mignoni : "Il faut exister. On a assez appris. Il me semble que les joueurs connaissent la compétition maintenant. Je sens qu'ils sont moins dans la découverte, donc forcément ils comprennent la différence qu'il peut avoir avec le championnat", a-t-il estimé avant la rencontre.

Ce dimanche, ils auront à faire à une équipe qui ne débute pas très bien sa saison. Gloucester est 9e de son championnat et compte seulement une victoire cette année. Mais pour autant, l'entraîneur s'attend à une grosse performance des Anglais : "Il faut être performant dès la première minute. Ils sont prévenus. Je veux qu'on commence fort face à une équipe très agressive. Il faudra relever le défi de l'agressivité".

Coup d'envoi de la rencontre à 14h.