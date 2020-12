PSG-OL : les Lyonnais s’imposent et deviennent co-leaders du championnat (0-1)

L’OL s’est imposé 1-0 ce dimanche soir contre le PSG en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Les Gones sont co-leaders du championnat.



Les Lyonnais se sont montrés beaucoup plus entreprenants que les Parisiens dès les premières minutes de jeu. Grâce à un bloc haut, l’OL a empêché le PSG de construire son jeu et s’est montré beaucoup plus dangereux offensivement. Malheureusement, il a manqué la dernière passe aux Rhodaniens pour pouvoir concrétiser leurs occasions.

Petit à petit, les hommes de Rudi Garcia sont montés en puissance. Après avoir alerté plusieurs fois Keylor Navas, les Gones ont enfin trouvé la faille à la 35e. Sur une nouvelle perte de balle parisienne, Tino Kadewere a récupéré la balle et parfaitement ajusté sa frappe du pied droit (0-1).

Après ce but, les coéquipiers de Memphis ont reculé. Les finalistes de la dernière Ligue des Champions ont alors eu plus d’occasions. A la 42e, Anthony Lopes a parfaitement repoussé une frappe d’Alessandro Florenzi. Mais l’OL a finalement réussi à tenir ce score jusqu’à la pause.

Une deuxième période trop hachée

Plus bas au retour des vestiaires, les Lyonnais se sont tout de même montrés toujours aussi intéressants, insistants et agressifs au milieu de terrain. De son côté, le PSG n’a pas réussi à enclencher la vitesse supérieure pour essayer de revenir dans le match. Malgré de nombreux assauts offensifs, la défense lyonnaise n’a pas craqué, encore moins à cinq depuis l’entrée de Sinaly Diomandé. Finalement, Anthony Lopes a été très peu inquiété dans ses cages ce dimanche soir.

Finalement, la deuxième période a été beaucoup plus fermée, hachée, que la première. Mais les Lyonnais ont assuré l’essentiel, sans craquer. Seul point noir de la soirée pour les Rhodaniens, l’exclusion logique de Thiago Mendes dans les dernières secondes de la rencontre après une violente faute sur Neymar. La star brésilienne est d’ailleurs sortie sur blessure.

L’OL ne s’était plus imposé depuis 2012 au Parc des Princes. Grâce à cette victoire, les joueurs de Rudi Garcia prennent la première place du classement, à égalité avec le LOSC, qui a une meilleure différence de buts. Prochain match dès ce mercredi pour Houssem Aouar et ses coéquipiers avec la réception de Brest au Groupama Stadium.