Déconfinement à Lyon : que va-t-on pouvoir faire ou pas dès ce mardi ?

La capitale des Gaules et le reste du pays sortent du confinement.



Ce déconfinement est synonyme d’assouplissement des mesures mais d’autres à respecter. Il sera désormais possible de se déplacer en journée sans attestation mais il faudra en revanche respecter un couvre-feu entre 20h et 6h.

Des dérogations seront possibles pour rentrer du travail, se rendre à un rendez-vous médical, aller promener son chien ou encore aller chercher quelqu’un à la gare ou à l’aéroport.

L’attestation fera alors son retour afin de respecter ce couvre-feu sous peine d’une amende de 135 euros. « Plus de 10 000 policiers seront mobilisés » sur tout le pays afin de faire respecter la mesure, a déclaré la semaine dernière le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

A noter que le couvre-feu ne s’appliquera pas pour la soirée du 24 décembre à l’inverse de celle du 31 décembre où il faudra rentrer avant 20h.

Concernant les déplacements, ils seront possibles entre les régions ce qui met fin à la limite des trois heures dans un rayon de 20 kilomètres.

En revanche, les restaurants et les bars resteront fermés au moins jusqu’au 20 janvier. Ce sera également le cas des musées, théâtres et cinémas qui devaient initialement accueillir à nouveau le public dès ce mardi. Ils ne seront autorisés à le faire qu’à partir du 7 janvier si la situation sanitaire le permet. Sauf si la Métropole et la Ville de Lyon décident de braver les ordres du gouvernement comme ils ont pu le faire comprendre ce week-end.