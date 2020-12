Lyon : 23 policiers blessés lors de la nouvelle manifestation contre la loi Sécurité Globale

Au moins 2000 personnes ont défilé ce samedi dans les rues de Lyon.



Un rassemblement contre la loi "Sécurité globale" durant lequel des affrontements se sont de nouveau déroulés, notamment avec des forces de l'ordre ciblées par de nombreux projectiles. Du mobilier urbain a également été dégradé, notamment sur le quai Augagneur.

Ce lundi matin, la DDSP du Rhône a dévoilé le bilan final des violences. Au total, 23 policiers et gendarmes ont été blessés, en particulier par des jets de pierres, de pavés ou de bouteilles. Aucun fonctionnaire n’a été néanmoins transporté à l’hôpital.

Par ailleurs, 8 interpellations ont été menées durant la manifestation. Deux hommes, originaires de Tassin et de l’Ain, ont été arrêtés pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et participation à un groupement formé en vue de commettre un délit. Âgés de 19 et 29 ans, ils ont reconnu les faits en garde à vue et seront présentés au parquet ce lundi.

Parmi les interpellés, on retrouve également deux mineures de 16 et 17 ans, habitantes de Grenoble. Elles sont suspectées d’outrage et participation à un groupement en vue de commettre un délit. Libérées, elles devraient être convoquées ultérieurement par la justice.

Un Lyonnais âgé de 29 a été interpellé pour s’être baladé avec un couteau dans ses poches. Enfin, une jeune femme de 20 ans a été arrêtée pour détention de stupéfiants, de l’herbe de cannabis.