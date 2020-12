Ligue des Champions : l’OL féminin doit valider son billet pour les huitièmes de finale

Malmené au match aller, l'OL féminin reçoit ce mardi à 19h la Juventus de Turin pour les 16e de finale retour de Ligue des Champions.



Face à des Italiennes qui ont fait jeu égal la semaine dernière, les Lyonnaises vont tenter de décrocher leur billet pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne : "On veut passer face à une équipe difficile, j'ai plus l'impression de jouer un quart de finale, on minimise la prestation de la Juventus", a affirmé Jean-Luc Vasseur en conférence de presse d'avant-match.

"On a fait un bon résultat à l'aller mais on a pris deux buts, c'est cela qu'on doit gommer. On a dû lutter, mais j'ai trouvé mes filles extraordinaires de résilience et de talent", a rappelé le coach lyonnais, qui a pu observer la réaction de ses joueuses samedi face à Issy (9-0).

La mission semble claire à domicile, ne pas encaisser de buts et rassurer sur le statut de l'OL. Mais surtout, rendre hommage à Gérard Houllier, décédé dans la nuit de dimanche à lundi et qui s'était fortement impliqué dans le développement du football féminin : "On a encore plus envie avec cet événement. On veut se surpasser", a promis Jean-Luc Vasseur.