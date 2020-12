Covid-19 : la grande campagne de dépistage débute ce mercredi dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes donne ce mercredi le coup d’envoi de son opération de dépistage massif avant les fêtes de Noël.



Cette campagne se déroulera jusqu’au mercredi 23 décembre dans 430 centres de dépistage répartis sur tout le département du Rhône. Une carte interactive permet de retrouver les lieux où il est possible d’aller se faire tester.

Ce sera par exemple le cas par exemple à la gare de Perrache et de la Part-Dieu à Lyon mais aussi au Carrefour du pôle de commerces et de loisirs de Confluence, au Carrefour du centre commercial de la Part-Dieu ou encore à Auchan à Saint-Priest… Soit trois gares et douze supermarchés mobilisés sur l’agglomération lyonnaise. Ce sont également 128 lycées et 12 CFA qui participeront à l’opération tout comme des pharmacies, des cabinets infirmiers, des laboratoires et des bus itinérants.

L’objectif pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes est de pouvoir proposer à chaque habitant une solution de dépistage à moins de 20 minutes de son domicile : soit avec des tests PCR avec un résultat en 24h ou des tests antigéniques en 30 minutes. Ce sont en tout près de 700 professionnels de santé (infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, médecins libéraux, sapeurs-pompiers) qui seront mobilisés.