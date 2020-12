Trois jours après sa victoire à Paris, l'OL va devoir rester sérieux pour la réception de Brest, ce mercredi à 21h au Groupama Stadium, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.



Si Lyon n'a pas le cœur à la fête après le décès de Gérard Houllier, il faudra parvenir à enchainer pour rester co-leader du championnat : "L'ascenseur émotionnel était terrible avec la victoire à Paris puis la disparition de Gérard", a concédé Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match, saluant la mémoire "d'un entraîneur de légende".

Rien de mieux qu'une victoire donc pour rendre hommage à celui qui avait décroché deux titres avec l'OL en 2006 et 2007. "On doit continuer à gagner. On est seulement à un tiers du championnat. On ne souhaite pas s'enflammer, on doit rester à fond et notamment contre Brest", a martelé le coach lyonnais.

C'est aussi le message que veut faire passer Memphis Depay à ses coéquipiers : "On est très heureux de nos dernières performances et notamment de la victoire à Paris. On monte en puissance. Il faut prendre match après match et ne pas aller trop vite. On ne veut pas se projeter", a expliqué le capitaine, enthousiaste à l'idée de voir le groupe "s'améliorer au fil des matchs".

Et Depay d'appeler son équipe à "maintenir cet état d'esprit et de gagner avec de la qualité dans le jeu". C'est tout ce qu'aurait aimé Gérard Houllier.