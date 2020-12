Affaire Fiona : 20 ans de prison pour Cécile Bourgeon, 18 ans pour Berkane Makhlouf

C'est la fin de 12 jours de procès en appel à Lyon et de sept ans de procédures dans l'affaire Fiona.



La cour d'Assises du Rhône a condamné ce mercredi Cécile Bourgeon à 20 ans de réclusion criminelle pour la mort de sa fille en 2013 à Clermont-Ferrand. Berkane Makhlouf écope, lui, de 18 ans de prison.

Ce mercredi s'achevait le nouveau procès de l'affaire Fiona. Durant deux semaines et demi, la cour d'assises du Rhône jugeait en appel Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, dans l'espoir vain d'obtenir davantage d'informations sur le sort réservé à la fillette en 2013 à Clermont-Ferrand.

Après les plaidoiries de la défense, et les délibérés durant lesquels le jury devait répondre à 14 questions pour les deux accusés, Cécile Bourgeon, a été condamnée à 20 ans de prison, soit deux ans de plus que son ex-compagnon. Celle qui comparaissait libre retournera donc en prison. De quoi sans doute satisfaire l'avocat général, Joël Sollier, qui avait martelé durant ses réquisitions d'une heure et demie que Cécile Bourgeon était "complice" et pas simple "observatrice d'une scène isolée".

Au final, ni la mère de Fiona, ni son beau-père n'ont retrouvé la mémoire, et on ne saura probablement jamais ce qu'il est advenu du corps l'enfant.