Une enquête pour connaître les habitudes de déplacements entre Lyon et St Etienne

Deux ans après l'abandon du projet d'A45 entre Lyon et Saint-Étienne, l’État lance une enquête sur les besoins de déplacements quotidien entre les deux villes.



Un vaste programme d'enquêtes est réalisé actuellement par l'Etat par téléphone et sur internet, a indiqué mercredi la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes.

Les services de l'Etat rappellent que c'est une approche multimodale globale qui a été privilégiée, de manière cadencée à court, moyen et long termes, afin de répondre aux besoins de déplacements. Parmi les principaux projets, on retient notamment l'amélioration des liaisons ferroviaires entre les deux agglomérations, la modernisation des autoroutes A47 et A72 et de la RN88 pour fluidifier les flux, ou encore l'étude de voies réservées au covoiturage sur l’A7 au Sud de Lyon ainsi que d’aires de covoiturage, notamment sur l’A47. Pour rappel, une enveloppe de 400 millions d'euros a été accordée par l'Etat jusqu'en 2027 pour ces investissements.