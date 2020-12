Lyon : un automobiliste jugé en appel ce jeudi pour avoir écrasé un chien

Les faits s'étaient déroulés le 5 juin 2018.



Un différend entre le conducteur d’une voiture et un piéton avait viré au drame à Décines. Un homme et ses trois chiens avaient emprunté un passage piéton à l’angle de la rue de la République et l’avenue Jean Jaurès lorsqu’un automobiliste, visiblement pressé, avait demandé au maître de se dépêcher.

Des échanges houleux suite aux coups de klaxon répétés du conducteur avaient suivi avant que ce dernier ne finisse par avancer fauchant deux des animaux du piéton. Une chienne de 16 ans, prénommée Tartine, avait été tuée sur le coup.

Un deuxième animal était également passé sous les roues de la voiture, mais s'en était tiré avec une simple fracture.

L’automobiliste avait ensuite pris la fuite avant d’être interpellé quinze jours plus tard. Il avait reconnu avoir eu un échange verbal mais avait affirmé ne pas avoir vu les animaux, ni même avoir senti qu’il avait écrasé les deux chiens.

Jugé quelques mois après les faits en novembre 2018, le conducteur avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon. Il sera jugé en appel ce jeudi matin pour "sévices graves et acte de cruauté", des faits pour lesquels il risque jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.