Tram à Bellecour, aérotram, métro à Rillieux et à la Duchère : découvrez les grands projets du Sytral à Lyon

Ce jeudi matin, le Sytral se réunit pour la dernière fois de l'année.



L'occasion pour son président Bruno Bernard de convier la presse en amont afin de présenter les grands projets qu'il prévoit pour le mandat.

L'écologiste soumettra donc au vote un grand plan tramway. Ce sont donc 24 kilomètres de nouvelles lignes qui devraient voir le jour sur le réseau tramway de l'agglomération lyonnaise. La ligne T6 bouclera la liaison Hôpitaux Est/La Doua. Pour les nouvelles lignes, Bruno Bernard imagine un T8 entre la Part-Dieu et Bellecour, un T9 entre Vaulx-en-Velin et la Doua et même un T10 entre Gerland et Gare de Vénissieux. Le Sytral devrait également renforcer les lignes existantes avec 43 nouvelles rames.

Le métro n'est toutefois pas abandonné, mais aucun coup de pioche ne sera donné durant le mandat. Il y aura évidemment l'inauguration du prolongement du métro B jusqu'aux Hôpitaux Sud. Ce sont surtout des études qui seront lancées : à nouveau pour le métro E jusqu'à Tassin, mais aussi concernant un éventuel prolongement du métro B au nord vers Rillieux-la-Pape et du métro D jusqu'à la Duchère. Pas question toutefois de poursuivre le prolongement du métro B vers le Sud comme réclamé par plusieurs semaines : "Nous ne sommes pas pour l'étalement urbain", a tranché Bruno Bernard. Un demi-million d'euros sera aussi consacré au renouvellement du matériel pour augmenter la capacité du métro B et de la ligne A.

Enfin, l'aérotram devrait devenir une réalité dans la Métropole de Lyon. Ce fut l'une des premières annonces à l'élection de Bruno Bernard. Et c'est bien la ligne Francheville-Gerland qui sera la première lancée, avec des oeufs en service d'ici fin 2025. Elle coûtera 160 millions d'euros, et les 5,6 kilomètres de parcours se feront en 20 minutes. Le Sytral imagine pouvoir accueillir 20 à 25 000 voyageurs au quotidien.

Deux autres projets d'aérotrams sont dans les cartons et pourraient être initiés d'ici la fin du mandat : entre Rillieux-la-Pape et Décines Grand Large, ainsi qu'entre Caluire et Gare de Vaise. La ligne initialement imaginée entre Limonest et le 9e arrondissement semble reléguée aux oubliettes.

A noter que ces projets restent soumis au vote du conseil syndical qui se tient ce jeudi matin.