Journée internationale des migrants : une manifestation ce vendredi à Lyon

Un rassemblement a lieu ce vendredi soir à Lyon à l'occasion de la journée internationale des migrants.



"Violences policières contre les migrants à la rue, femmes, hommes, enfants noyés en mer, rétentions et expulsions, foyers en péril, Sans-Papiers en première ligne sans protection sanitaire et sociale, discours de plus en plus racistes et sécuritaires et c’est toute la société qui tourne mal", dénonce le collectif 69 de soutien aux réfugiés et migrants, à l'origine de cette manifestation.

La mobilisation débutera à 18h place Gabriel Péri, dans le quartier de la Guillotière, et non pas place de la Comédie, sur demande de la Préfecture : "Cette année, malgré les dispositions sanitaires et organisationnelles prises par le collectif, acceptant de se limiter à un point fixe place de la Comédie, la préfecture du Rhône interdit le rassemblement pour des présomptions de risques sécuritaires. Infondée en l’état, nos précédents rassemblements s’étant toujours déroulés sans incidents. La préfecture interdit donc la presqu’île et surtout la Place de la Comédie, esplanade de l’Hôtel de Ville, comme un symbole bafoué de la liberté d’expression", regrettent les militants.