Lyon : elle détourne plus de 10 000 euros destinés au tribunal de commerce

La suspecte est employée au tribunal de commerce de Lyon.



La femme originaire de Caluire-et-Cuire a détourné des chèques destinés au tribunal de commerce et les a encaissés sur son compte en banque personnel. Agée de 51 ans, elle a été entendue ce jeudi par les enquêteurs et reconnu les faits. Employée depuis 2017, elle a expliqué avoir détourné de l'argent depuis l'année dernière au préjudice de 70 personnes et au détriment du tribunal. Pas moins de 12 154 euros ont été saisis sur son compte bancaire comme avoirs criminels.

Elle sera jugée selon la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 21 mai prochain avant d'être convoquée par un officier de police judiciaire en septembre prochain.