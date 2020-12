OL : Ada Hegerberg prolonge jusqu'en 2024

L'OL a annoncé ce vendredi matin la prolongation de contrat de son attaquante.



Arrivée en 2014 à Lyon, Ada Hegerberg vient de signer pour trois saisons supplémentaires avec l'Olympique Lyonnais. La Ballon d'Or 2018 a déjà remporté six championnats de France, cinq Coupe de France et cinq Ligue des Champions avec les Fenottes. "C’est mon club de cœur. Je voulais prolonger depuis le début parce qu’il n’y avait pas de doute dans ma tête. L’OL a toujours été l’option numéro 1. Cela me donne plus de tranquillité pour revenir encore plus forte maintenant", a déclaré la joueuse à sa signature.

Une grande satisfaction également pour le président Jean-Michel Aulas : "C’est un grand bonheur de pouvoir prolonger la meilleure joueuse mondiale. C’est à la fois un signe de bonne santé pour l’Olympique Lyonnais mais aussi une histoire exemplaire pour toutes les jeunes filles très douées qui quittent leur pays pour venir intégrer un club de grande dimension et de réussir à gagner tous les paris. Ada a une grande personnalité et on compte beaucoup sur elle pour mener cette équipe, avec toutes ses coéquipières, au plus haut-niveau comme elle l’a fait précédemment".

L'attaquante devra désormais revenir en forme sur les terrains. Après une année 2020 blanche à cause de ses blessures et notamment sa rupture des ligaments croisés, Ada Hegerberg devra retrouver sa place de titulaire au sein d'une attaque lyonnaise flamboyante.