Nice-OL : “un moment important” de la saison

L'OL se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice ce samedi à 21h dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.



Les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur dans le course au podium ou encore au titre. Mais malgré les deux points perdus à domicile mercredi dernier, dans le jeu il y a eu de bonnes choses pour Rudi Garcia : "Le résultat dit que ce n’est pas un bon match. Si on regarde le contenu, on n’a jamais autant frappé, on a touché les montants, l’adversaire a marqué deux buts sur un seul tir cadré. Il faut considérer le contenu qui était suffisamment bon", a déclaré le coach en conférence de presse d'avant-match.

Il faudra alors renouveler cette prestation face à Nice qui connaît des jours compliqués, malgré une victoire lors de la dernière journée. "C’est un moment important. On a l’occasion d’être premier provisoirement samedi soir. C’est une motivation supplémentaire. Ce sera difficile car Nice vient de gagner. Sur le plan mental, ils ont montré qu’à 10 ils étaient capables de gagner à l’extérieur", a ajouté le technicien rhodanien.

De son côté, Houssem Aouar veut poursuivre sur cette dynamique : "Il faut continuer à être régulier, ça a été notre défaut ces derniers temps. Pour le moment on a une belle régularité. Le fait de mieux jouer nous permet d’avoir plus d’occasions. Nos attaquants sont en très grande forme. On est aussi très motivé et conscients qu’on peut faire quelque chose de grand cette saison".

Il retrouvera ce samedi son ancien coéquipier Amine Gouiri. "Je savais que c’était un très bon joueur. Il s’épanouit là-bas. Il le mérite. Cela me fera plaisir de le revoir. Il faudra le surveiller de près. Amine a énormément de qualités", a déclaré son coéquipier de formation. En revanche, Thiago Mendes ne sera pas du déplacement.