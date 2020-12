La mortalité en forte hausse en Auvergne-Rhône-Alpes

La mortalité en Auvergne-Rhône-Alpes a fortement augmenté entre le 1er septembre et le 7 décembre par rapport à la même période l’année dernière.



Selon les derniers chiffres de l’Insee, la mortalité a augmenté de 41% sur cette même période. La région compte 25 699 décès contre 18 242 l’année dernière.

Le Covid-19 est la principale cause de l’augmentation de ces chiffres. Plus de 10 000 personnes sont décédées de ce virus en AURA depuis le mois de mars selon Santé Publique France. L'Auvergne-Rhône-Alpes est la région française où la surmortalité est la plus forte indique l’institut de statistiques.